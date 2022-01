POL-GÜ: Unbekannte Täter stehlen VW Amarok vom Grundstück in Ivendorf

Bad Doberan (ots) -



In Ivendorf (Hohenfelde) ist am 10.01.2022 gegen 04:00 Uhr ein VW Amarok mit dem Kennzeichen ROS-CS69 entwendet worden. Ein Bewohner des Hauses ist von einem Motorengeräusch wach geworden und konnte dann nur feststellen, dass der Geländewagen vom Grundstück gefahren wurde. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen konnte das Fahrzeug nicht festgestellt werden, so dass es nun zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Der Schaden wird mit 37.000 Euro angegeben. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Auto nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203-560, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell