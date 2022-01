POL-GÜ: Auto prallt nach Unfall gegen Schrankenanlage

Gelbensande (ots) -



Beim Abbiegen verlor am 10.01.2022 gegen 12:50 Uhr eine 25 jährige deutsche Autofahrerin die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit der Schrankenanlage am Bahnübergang in Willershagen (Gemeinde Gelbensande). Durch den Unfall wurde die Beifahrerin verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zur Begutachtung des Sachschadens und Beurteilung der Sicherung sowie weiteren Nutzung der Bahneinrichtung war der Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort. Die Schadenshöhe lässt sich nicht einschätzen. Zur Beeinträchtigung des Bahnverkehrs ist es nicht gekommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell