POL-HRO: Kleiner Ausreißer allein in Rostock unterwegs

Ein 3-Jähriger hat sich heute Vormittag in Hausschuhen und Pyjama unbemerkt aus der Wohnung geschlichen. Der kleine Ausreißer war im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen unterwegs, als ein aufmerksamer Zeuge auf den Jungen traf und sofort Polizei und Rettungsdienst alarmierte. Nur kurze Zeit später konnte die besorgte Mutter ihren Sohn gesund in die Arme schließen.



Dass der Ausflug des kleinen Mannes bereits nach 25 min beendet war, ist vor allem dem Zeugen zu verdanken, der den 3-Jährigen bemerkte und die Polizei informierte.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell