POL-HST: Erreichbarkeit der Pressestelle am 10.01.2022

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Aufgrund mehrerer angemeldeter Versammlungen bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommen-Rügen, kommt es in den heutigen Nachmittag- und Abendstunden zu mehreren Einsätzen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund.



In der Zeit von 17:00 bis 21:00 Uhr wird die Pressestelle dafür unter der Erreichbarkeit: 03831/245204 für telefonische Rückfragen zur Verfügung stehen.



Nach Beendigung der polizeilichen Einsätze wird eine zusammenfassende Pressemitteilung erscheinen.



