POL-NB: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss in Demmin

Am 07.01.2022 um 15:15 Uhr kam es in 17109 Demmin zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol.



Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer die Loitzer Straße in Richtung Meyenkrebs. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall mit einem vor ihm befindlichen, verkehrsbedingt haltenden, Pkw. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Verursachers ergab während der Unfallaufnahme körperliche Auffälligkeiten und einen Atemalkoholwert von 2,34 Promille.



Mit dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Demmin durchgeführt. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde bekannt, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Es wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis aufgenommen. Zudem wurde die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.



Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 EUR. Es wurde keine Person verletzt. Der Pkw des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Die Kriminalpolizei Demmin führt die weiteren Ermittlungen.



