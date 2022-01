POL-NB: Pkw entzog sich einer Verkehrskontrolle bei Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.01.2022 gegen 10:20 Uhr kam es auf der B96 zwischen Usadel und Neubrandenburg zu einer Verfolgungsfahrt.



Nach bisherigem Erkenntnisstand beabsichtigte ein Funkstreifenwagen des Polizeireviers Friedland in 17094 Groß Nemerow einen Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.



Hierzu fuhren sie dem Pkw hinterher und gaben entsprechende Anhaltesignale, bis das Fahrzeug schließlich hinter Usadel anhielt. Als die Beamten ausstiegen, wendete der Pkw plötzlich und flüchtete in Richtung Neubrandenburg. Auf jegliche Anhaltesignale und -aufforderungen reagierte der Fahrer nicht. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt überfuhr der Flüchtige eine rote Ampel und umfuhr in der Ortschaft Rowa eine Straßensperre, welche ein weiterer Funkstreifenwagen zuvor errichtete, über den Bürgersteig. Im Rahmen der Nacheile überschritt der Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur geringfügig. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.



Mithilfe zwei weiterer hinzugezogener Funkstreifenwagen konnte der flüchtige Pkw in Neubrandenburg angehalten und kontrolliert werden.



Hierbei fiel auf, dass das Fahrzeug keine Versicherung besitzt, die Zulassungsbescheinigung in Fahndung stand und das Kennzeichen zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war.



Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 41-Jährigen ergab einen Atemalkoholwert von 0,23 Promille.



Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, sowie die Zulassungsbescheinigung beschlagnahmt.



Im Rahmen des Sachverhaltes entstand kein Personen- oder Sachschaden.



Die Kriminalpolizei Friedland hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



