POL-LWL: Falschfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt

Wittenburg/ Stolpe (ots) -



Nach mehreren Hinweisen hat die Polizei am Samstagabend einen Falschfahrer auf der BAB 24 bei Wittenburg aus dem Verkehr gezogen. Der Autofahrer war zwischen Zarrentin und Wittenburg in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Standspur unterwegs. Hintergrund war die Sperrung der BAB 24 wegen eines brennenden PKW (wir informierten heute in einer separaten Meldung). Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer am Stauende sein Auto gewendet hat und bis zur nächsten Autobahnausfahrt zurückgefahren ist. Besorgte Autofahrer informierten in diesem Zusammenhang die Polizei über mehrere derartige Vorfälle in diesem Bereich. Die Polizei ging den Hinweisen umgehend nach und stellte wenig später an der Autobahnauffahrt Wittenburg einen PKW in entgegengesetzter Fahrrichtung fest. Die Polizei stoppte daraufhin das betreffende Auto. Gegen den 43-jährigen aus Bulgarien stammenden Fahrzeugführer ist daraufhin Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden. Die Polizei hatte noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben, die der 43-Jährige entrichtete.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell