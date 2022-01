POL-LWL: Töpfe auf Herdplatten vergessen - zwei Einsätze am Wochenende

Hagenow/ Neustadt-Glewe (ots) -



Brennende bzw. qualmende Töpfe haben am Wochenende zu zwei Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. In einem Fall entstand Sachschaden, im anderen Fall kam ein Mann zur Untersuchung ins Krankenhaus.



Ein Topf auf einem eingeschalteten Herd hatte am frühen Sonntagmorgen zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in Hagenow geführt. Der Rauchmelder in der betreffenden Wohnung im Rosenweg hatte daraufhin ausgelöst, worauf die Polizei von Anwohnern gerufen wurde. Da auf Klingeln und Klopfen die betreffende Wohnungstür nicht geöffnet wurde, entschloss sich die Polizei zur Notöffnung. In der Wohnung wurde der 21-jährige Mieter schlafend entdeckt. Der aus Polen stammende Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zum Ausbruch eines offenen Feuers kam es nicht.

In einer Arbeiterunterkunft in Neustadt-Glewe hatte am Samstagabend ein Topf mit Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte einen Küchenbrand verursacht. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch ist dabei die Kücheneinrichtung teils erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell