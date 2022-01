POL-HRO: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in 17166 Teterow

Rostock (ots) -



Am Sonntag, den 09.01.2022 gegen 22:00 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Kellerbrand in der Schillerstraße 17 in 17166 Teterow.

Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam es im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die 29 Bewohner des Hauses durch die Freiwillige Feuerwehr evakuiert werden. Fünf Personen wurden wegen des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Alle Bewohner kamen entweder bei Bekannten oder in durch die Stadt Teterow zur Verfügung gestellten Notquartieren unter.

Es waren Feuerwehren aus Groß Wüstenfelde, Matgendorf, Groß Wokern, Thürkow und Teterow mit insgesamt 66 Kameradinnen und Kameraden am Brandort eingesetzt.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.



Frank Schlapmann



Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Teterow



