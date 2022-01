POL-GÜ: Alkoholisierter Fahrzeugführer verunfallt mit LKW auf der B104

Güstrow (ots) -



Am 08.01.2022 befuhr ein LKW Mercedes Actros mit Sattelanhänger gegen 14:15 Uhr die B104 aus Güstrow kommend in Richtung Sternberg. Auf Höhe der Ortschaft Tieplitz kam dieser aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und in einem Graben auf der Seite zum Liegen. Der 38-jährige polnische Fahrzeugführer überstand den Verkehrsunfall unverletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 21.100,00 EUR.



Bei der Unfallaufnahme wurde durch eingesetzte Polizeibeamte festgestellt, dass der Fahrer mit 1,25 Promille unter erheblicher Einwirkung von Alkohol stand. Es wurde darauf eine Blutprobenentnahme durchgeführt und auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Rostock eine Sicherheitsleistung erhoben.



Aufgrund des verunfallten Gespanns musste die B104 auf Höhe des Unfallortes für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Zur Bergung des LKW wurde ein Spezialkran eingesetzt.



Julian Klug



Polizeikommissar



Polizeihauptrevier Güstrow



