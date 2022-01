POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L35 zwischen Altentreptow und Burow

Altentreptow (ots) -



Am 06.01.2022 kam es gegen 13:45 Uhr auf der L35 kurz vor der

Ortslage Burow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei sich

entgegenkommenden PKW.

Eine 64-jährige deutsche Fahrzeugführerin fuhr aus Altentreptow

kommend auf der L35 in Richtung Burow. Aus bislang ungeklärter

Ursache gelangte die Fahrzeugführerin in den Gegenverkehr und

kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 50-jährigen

Fahrzeugführers.

Die Unfallverursacherin und der Geschädigte wurden schwerverletzt in

die Krankenhäuser nach Neubrandenburg und Demmin verbracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

den Abschleppdienst geborgen werden.

Die Fahrbahn war zeitweise vollgesperrt. Der Sachschaden beläuft sich

auf ca. 40.000 EUR.

Gegen die Unfallverursacherin wird ein Ermittlungsverfahren wegen

fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.





Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell