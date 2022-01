POL-NB: Pilot während des Fluges durch Laserpointer in Neubrandenburg geblendet

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.01.2022 meldet ein Pilot des Luftrettungszentrums Neustrelitz, dass er soeben während des Fluges durch einen Laserpointer geblendet wurde.



Nach bisherigem Erkenntnisstand befand sich der Pilot während des Fluges mit dem Rettungshubschrauber über Neubrandenburg. Gegen 16:40 Uhr überflog er das Wohngebiet An der Landwehr, als er plötzlich aus diesem Bereich von einem grünen Laserpointer stark geblendet wurde. Zum Glück kam es zu keinem Unfall oder Verletzungen.



Eine Überprüfung des angegebenen Bereiches ergab keine weiteren Erkenntnisse zu möglichen Tatverdächtigen.



Die Kriminalpolizei Neubrandenburg führt die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffes in den Flugverkehr.



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Laserpointer kein Spielgerät ist. Der Einsatz im öffentlichen Straßen- und Flugverkehr ist aufgrund der Verletzungs- und Unfallrisiken nicht erlaubt.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-5582-5224 oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



