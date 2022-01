POL-HST: Verkehrsunfall in Ahrenshoop mit hohem Sachschaden

Ahrenshoop (ots) -



Heute (06.01.2022) ereignete sich in Ahrenshoop ein Verkehrsunfall, der vermutlich auf gesundheitliche Probleme des Fahrzeugführers zurückzuführen ist.



Laut derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 10:20 Uhr ein 75-jähriger Deutscher mit seinem PKW Mercedes-Benz die Landesstraße 21 aus Richtung Dierhagen kommend in Richtung Born. In Ahrenshoop kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte unter anderem mit mehreren Begrenzungspfeilern, einem Verkehrszeichen sowie mehreren Büschen und Sträuchern. Ursächlich hierfür waren vermutlich gesundheitliche Probleme beim Fahrzeugführer. Zeugen informierten die Polizei.



Der PKW wurde durch Polizeibeamte auf einem Parkplatz etwa 500 Meter hinter Ahrenshoop in Fahrtrichtung Born festgestellt. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mannes aus dem Landkreis Rostock wurden Rettungskräfte hinzugezogen, die den Mann ins Krankenhaus nach Stralsund brachten. Den Führerschein des 75-Jährigen stellten die Polizeibeamten sicher. Glücklicherweise wurden keine anderen Fahrzeuge oder Personen geschädigt.



Der PKW Mercedes-Benz wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



