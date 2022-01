POL-NB: Mehrere hundert Schokoladentafeln entwendet - Ladendieb gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.01.2022 gegen 19:50 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Strelitzer Straße in Neustrelitz gerufen.



Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchte der 45-jährige Tatverdächtige moldauischer Staatsangehörigkeit Lebensmittel, darunter 70 Packungen hochwertige Schokolade, im Gesamtwert von 250EUR aus dem Markt zu entwenden. Der Ladendetektiv konnte die Tat beobachten und den Täter aufhalten.



Im unmittelbaren Nahbereich des Supermarktes konnte ein Pkw mit polnischen Kennzeichen festgestellt werden. In diesem befanden sich zwei 19-jährige männliche Personen moldauischer Staatsangehörigkeit. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges fanden die Polizeibeamten mehrere hundert Schokoladentafeln im Gesamtwert von circa 1.150EUR auf.



Da die Tatverdächtigen keinen Nachweis für diese nicht-handelsübliche Menge an Schokoladentafeln vorzeigen konnten, hat die Kriminalpolizei in Neustrelitz die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.



Die Tatverdächtigen wurden nach Befragung, Sicherstellung des Diebesgutes und Feststellung der Identitäten aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.



Rückfragen bitte an:



Annalena Quente

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395-5582 5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell