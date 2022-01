POL-SN: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Schwerin (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind am Mittwoch gegen 12:15 Uhr die Fahrzeugführer leicht verletzt worden.



Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Einmündung Pampower Straße / Schweriner Straße. Ersten Erkenntnissen nach missachtete die 66-jährige Schwerinerin die Vorfahrtsregeln und stieß gegen das Fahrzeug eines 56-Jährigen.



Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000EUR geschätzt.



