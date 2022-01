POL-LWL: Mutmaßlicher Ladendieb schlug auf couragierten Zeugen ein

Parchim (ots) -



In einer Tankstelle in Parchim hat am Mittwochnachmittag ein mutmaßlicher Ladendieb auf einen couragierten Zeugen eingeschlagen, der den Tatverdächtigen an seiner Flucht hindern wollte. Das Opfer blieb dabei augenscheinlich unverletzt. Der 31-jährige Verdächtige hatte in der Tankstelle zunächst Tabak und Rauchutensilien erwerben, diese aber nicht bezahlen wollen. Mit den bereits über die Ladentheke gereichten Rauchutensilien wollte der mutmaßliche Dieb dann flüchten. Ein anderer Kunde bemerkte den Vorfall und wollte den Flüchtigen festhalten. Dabei wurde der 67-jährige Kunde vom alkoholisierten Tatverdächtigen angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Zwischenzeitlich hatte das Tankstellenpersonal die Eingangstür verschließen können, sodass es dem 31-Jährigen bis zu Eintreffen der Polizei nun nicht mehr möglich war, das Gebäude zu verlassen. Bei der Überprüfung der Personalien des aus Syrien stammenden Tatverdächtigen stellte die Polizei fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Er war in der Vergangenheit zu einer Geldstrafe wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Nötigung verurteilt worden, die er aber nicht bezahlt hatte. Der 31-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bezüglich des Vorfalls in der Tankstelle ist Anzeige gegen ihn wegen Körperverletzung und versuchten Diebstahls erstattet worden.



