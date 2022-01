POL-NB: Tatverdächtige nach Raubstraftat in Neubrandenburg gefasst

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.01.2022 erlangte die Polizei Kenntnis von einem Raub in Neubrandenburg.



Nach bisherigem Erkenntnisstand befand sich der 33-jährige Geschädigte mit seinem Fahrrad gegen 10:15 Uhr auf dem Weg von der Innenstadt ins Reitbahnviertel. Auf der dortigen Bahnhofsbrücke wurde er durch eine männliche Person mittels Schlägen angegriffen. Währenddessen kam eine weibliche Person dazu, welche das auf dem Boden liegende Fahrrad nahm und flüchtete. Der Geschädigte lief den Flüchtigen hinterher, konnte sie jedoch nicht einholen. Er traf auf eine Funkstreifenwagenbesatzung, welche mithilfe der Personenbeschreibung und einer sofortigen Nachbereichsabsuche den männlichen 21-jährigen Tatverdächtigen feststellen konnte. Durch umgehende Ermittlungen konnte auch die Wohnanschrift der weiblichen Tatverdächtigen bekannt gemacht und die 25-Jährige angetroffen werden. Dort wurde das entwendete Fahrrad des Geschädigten aufgefunden und sichergestellt.



Die Tatverdächtigen wurden vernommen, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend aus der Maßnahme entlassen.



Bei allen Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Der Geschädigte wurde durch den körperlichen Angriff leichtverletzt.



Die weiteren Ermittlungen wegen der Raubstraftat werden von der Kriminalpolizei Neubrandenburg geführt.



Rückfragen bitte an:



Annalena Quente

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395-5582 5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell