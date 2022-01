POL-HRO: Strohballenbrand in Raden - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Teterow (ots) -



Am 06.01.2022 gegen 00:25 Uhr mussten die Feuerwehr und die Polizei

zu einem Brand auf dem Geflügelhof in Raden ausrücken. Auf dem Feld

neben der B 104 brannten ca. 700 Strohballen und 450 Heuballen. Der

Schaden wird auf etwa 25.000 EUR eingeschätzt.



Durch die Einsatzkräfte vor Ort musste verhindert werden, dass der

Brand auf den benachbarten Stall, in dem sich noch Tiere befanden,

übergreift. An der Brandbekämpfung waren die Wehren aus Langhagen,

Lalendorf, Niegleve-Wattmanshagen, Groß Wokern und Gremmelin mit

insgesamt ca. 40 Kammeraden beteiligt.



Die Löscharbeiten werden noch bis in den Morgen andauern. Die Polizei

ermittelt wegen Brandstiftung, genaue Angaben zur Tat wird ein

Brandursachenermittler feststellen müssen. Zeugen werden gebeten

eventuelle Beobachtungen der Teterower Polizei oder jeder anderen

Dienststelle mitzuteilen.



Slaven Sertic

Polizeikommissar

Polizeirevier Teterow



