POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Bad Doberan (ots) -



Am Mittwochnachmittag um 16:15 Uhr ereignete sich auf der B 105,

Abzweig Kröpelin, auf Höhe der Avia-Tankstelle ein schwerer

Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger deutscher Mazda-Fahrer befand sich

auf dem Weg von Bad Doberan in Richtung Kröpelin, als er aus noch

unbekannter Ursache plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug

verlor. Sein Pkw kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte

sich und kollidierte mit einem Laternenpfahl. Die Kollision erfolgte

auf Höhe der Fahrertür, sodass diese nach innen gedrückt und der

Fahrer eingeklemmt wurde.

Durch die vor Ort eingesetzten Feuerwehrkräfte wurde zuerst die

verletzte 82-jährige Beifahrerin gerettet und vor Ort medizinisch

versorgt. Der Fahrer musste mittels Einsatz schweren Gerätes aus dem

Fahrzeug geschnitten werden. Nach medizinischer Erstversorgung wurde

er aufgrund seiner schweren Verletzungen durch einen Hubschrauber ins

nächstgelegende Krankenhaus geflogen. Die schwerverletzte Beifahrerin

wurde durch den RTW in den Schockraum der Uni-Klinik Rostock

verbracht.

Aufgrund der eingesetzten Rettungskräfte musste die B 105 für einen

Zeitraum von einer Stunde und vierzig Minuten voll gesperrt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 EUR.





