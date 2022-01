POL-NB: Durchsuchungsmaßnahmen in Groß Nemerow

Neubrandenburg (ots) -



Am Morgen des 05.01.2022 suchten Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg eine Lagerhalle in der Ortschaft Groß Nemerow auf, um dort Durchsuchungen vorzunehmen. Dem Einsatz sind Ermittlungen vorausgegangen, die aufgrund einer Strafanzeige zum Diebstahl eines Quads vom 29.12.2021 aufgenommen wurden. Neben dem Quad wurden weitere Gegenstände und Fahrzeuge verschiedener Art aufgefunden, welche aus strafrechtlich relevanten Handlungen stammen könnten. Aus diesem Grund hat die Polizei weiterführende Ermittlungen aufgenommen, welche sich insbesondere auf Straftaten der Eigentumskriminalität beziehen.



Zu Art und Umfang der aufgefundenen Gegenstände können, aufgrund der noch andauernden Ermittlungsarbeiten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.



Zurzeit sind insgesamt 23 Beamte aus verschiedenen Dienststellen des Kriminalkommissariats Neubrandenburg mit der Sichtung und Sicherung der aufgefundenen Gegenstände sowie weiteren Ermittlungsarbeiten zu dem Verfahren beschäftigt.



