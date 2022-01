POL-NB: Ein bisschen zurück geben...

Details anzeigen Nils Hoffmann-Ritterbusch, Gabriel Fibinger und Rüdiger Ochlast Nils Hoffmann-Ritterbusch, Gabriel Fibinger und Rüdiger Ochlast

Neubrandenburg (ots) -



Konnte heute das Polizeipräsidium Neubrandenburg an die BRH Rettungshundestaffel Vier Tore e. V.



Die Rettungshundestaffel unterstützt uns etwa 30 Mal im Jahr, zum Beispiel bei der Suche nach vermissten Personen. Ihre Flächensuchhunde sind ein zusätzliches Einsatzmittel und können unabhängig von Fährten- oder Personenspürhunden eingesetzt werden. Sie arbeiten ohne Leine ein bis zu 100.000 m² großes Suchgebiet ab und benötigen keinen Geruchsvorhalt. Damit sind die Hunde gerade in unwegsamen Gelände eine große Unterstützung für die Polizei und konnten uns schon sehr oft helfen, Vermisste wieder aufzufinden. Auch für die Wasserortung, also der Suche nach Ertrunkenen, werden die Hundeführer der Rettungshundestaffel angefordert.



Dabei arbeiten die 25 Hundeführer ehrenamtlich und stehen mit ihren derzeit 16 einsatzfähigen Hunden rund um die Uhr zur Verfügung.



In der Nacht des 30.12.21 brannte es auf dem Übungsgelände der Rettungshundestaffel Vier Tore e.V. in Neubrandenburg. Dabei wurden ein Unterstand und Ausrüstungsgegenstände der Staffel zerstört. Wir hatten darüber berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5111083



Für die jahrelange Unterstützung konnte das Polizeipräsidium Neubrandenburg nun etwas zurückgeben. Spontan sammelten die Kollegen Spenden und Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch zog die Summe mit den Erlösen aus dem Benefizkonzert glatt. So konnten wir heute an Zugführer Gabriel Fibinger und seinen Hund Börge einen Scheck in Höhe von 1000 EUR überreichen.



Rüdiger Ochlast, Polizeiführer vom Dienst, übermittelte den aufrichtigsten Dank aller Kollegen und insbesondere der Einsatzleitstelle, die für die Alarmierung der Rettungshundestaffel zuständig ist. Die Hundeführer der Rettungshundestaffel sind immer erreichbar, schnell vor Ort und ein zuverlässiges Einsatzmittel.



