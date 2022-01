POL-HWI: Nach Holzdiebstahl zwei Täter gefasst

Dorf Mecklenburg (ots) -



Am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr wurde die Wismarer Polizei von einem Zeugen über einen Holzdiebstahl im Gewerbegebiet in Karow informiert.



Zwei Personen sollten sich gewaltsam Zutritt zu einem Gelände eines Holzhandels verschafft und dort Holzbalken auf ihren Anhänger geladen haben.



Als die alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, hatten sich die Tatverdächtigen bereits mit ihrem Fahrzeug entfernt. Auf der B 106 in Fahrtrichtung Groß Stieten konnte das Fahrzeug festgestellt werden. Als die Einsatzkräfte das Blaulicht einschalteten, um den Mercedes Vito anzuhalten, beschleunigte dieser erheblich seine Geschwindigkeit. Der beladene Anhänger geriet daraufhin ins Schleudern. Nach wenigen hundert Metern kippte das Fahrzeuggespann auf die Seite. Der 43-jährige Fahrer sowie sein 27-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der am Fahrzeuggespann entstandene Schaden wird auf 10.500 Euro geschätzt.



Im Fahrzeug aufgefundenes Einbruchswerkzeug sowie das Diebesgut im Wert von circa 800 Euro stellten die eingesetzten Kräfte sicher.

Die beiden Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls verantworten.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, der 27-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin vorläufig festgenommen. Im Verlauf des heutigen Tages wird der 27-Jährige einem Haftrichter vorgeführt.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell