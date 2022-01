POL-NB: Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person in Waren

Neubrandenburg (ots) -



Am 04.01.2022 gegen 17:30 Uhr kam es in Waren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines E-Scooters und eines Fahrrades. Eine Person wurde leichtverletzt, die andere Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Der 30-jährige Fahrer eines E-Scooters befuhr den Radweg an der Strandstraße aus Richtung Müritzstraße. Der Fahrradfahrer kam dem 30-Jährigen auf selbigem Weg entgegen.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf Höhe des Restaurants "Am Yachthafen" zum frontalen Zusammenstoß der beiden Personen, in dessen Folge der E-Scooter-Fahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Waren gebracht. Eine Schadenshöhe kann bislang nicht benannt werden.



Der Radfahrer verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Dabei soll es sich um einen hochdeutsch-sprechenden Mann handeln, zu dem der Polizei keine nähere Personenbeschreibung vorliegt.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Waren, die nun den Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen suchen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Radfahrer machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Waren unter 03991-176-224 oder in der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de.



