POL-HST: Polizei fängt nackten Mann ein

Am Dienstag, dem 04.01.2022 ging über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 09:00 Uhr der Hinweis ein, dass ein Mann unbekleidet durch ein Wohngebiet in Ribnitz-Damgarten läuft.



Daraufhin nahmen mehrere Funkstreifenwagen des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten die Suche nach dem 39-jährigen Deutschen auf.

Nach ersten Erkenntnissen bewegte sich der Mann im Adamskostüm durch die Danziger Straße und die Warschauer Straße bis zu einem Schulhof in der Berliner Straße. Als ihn dort die Polizeibeamten ansprechen wollten, floh der 39-jährige Ribnitzer auf eine mäßig befahrende Straße. Anschließend gelang es den Polizisten den Unbekleideten in der Boddenstraße anzuhalten.



Nach aktuellem Kenntnisstand schien der Mann in einem geistig verwirrten Zustand zu sein. Daraufhin kamen Rettungssanitäter und ein Notarzt zum Einsatz. Der 39-Jährge wurde dann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Stralsunder Krankenhaus gebracht.



Von strafrechtlichen Ermittlungen sieht die Polizei aktuell aufgrund des Zustands des Mannes ab.



