POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der Insel Rügen

Sassnitz (ots) -



Am 04.01.2022, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 51-jähriger deutscher

Staatsangehöriger mit seinem PKW Ford die B 96 aus Richtung Lietzow

kommend in Richtung Sagard. An Einmündung zur B96b musste er an der

dort befindlichen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten. Der

nachfolgende 68-jährige deutsche Fahrer eines PKW Nissan erkannte die

Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Der Nissan-Fahrer wurde

bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der

Fahrer des Ford erlitt leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus Bergen verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 23.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurden die Beamten des Polizeireviers

Sassnitz durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt, welche die

Verkehrsregulierung übernahmen.





