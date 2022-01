POL-HWI: Diebstahl von sechs Krafträdern

Grevesmühlen (ots) -



Die Grevesmühlener Polizei wurde gestern Mittag in die Straße "An der Trift" gerufen, da es dort zu einem Einbruch in einem Garagenkomplex gekommen sein sollte.



Offenbar hatten sich ein oder mehrere unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 27. Dezember 2021, 12:00 Uhr, bis 03.Januar 2022, 12:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Garage verschafft.



Entwendet wurden sechs Krafträder (Simson S51, Simson SR2, Simson Star, Simson "Chopper" (Eigenumbau), Mofa der Marke Peugeot, Kraftrad der Marke MZ TS 250). Der Gesamtschaden wird auf circa 3500 Euro beziffert.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell