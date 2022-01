POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Schwerin (ots) -



Zwei männliche Personen stiegen am 31.12.2021 gegen 18:40 Uhr aus der Straßenbahn 2 an der Haltestelle Eutiner Straße in Lankow.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem ein 23-jähriger Afghane schwer verletzt und mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht wurde. Ein 33-jähriger Afghane konnte als Beschuldigter ermittelt werden.



Zur weiteren Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Auseinandersetzung der Männer wahrgenommen? Wer kann Angaben zu der Situation vor oder nach der Auseinandersetzung machen?



Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei telefonisch 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de, sowie jeder anderen Dienststelle zu melden.



