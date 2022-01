POL-NB: Zeugen nach Einbrüchen in Werkstatt- und Lagerräume gesucht

Woldegk/ Sandhagen (ots) -



In den zurückliegenden Tagen kam es in Woldegk und Sandhagen zu zwei Einbrüchen in Werkstatt- und Lagerräumlichkeiten.



In der Zeit vom 02.01.2021, 17:00 Uhr bis 03.01.2021, 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände eines Agrarunternehmens in der Dorfstraße in 17099 Galenbeck/ Sandhagen und öffneten in der weiteren Folge auf gewaltsame Weise eine auf dem Gelände befindliche Lagerhalle, eine Werkstatt sowie mehrere Garagen. Es wurden elf Anhängerkupplungen von Traktoren der Marke Claas und John Deere sowie zwei Schweißgeräte entwendet. Der Schaden beläuft auf ca. 9500 EUR.



Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Prenzlauer Chaussee in Woldegk im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes vom 31.12.021, 12:00 Uhr bis 03.01.2022, 08:00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände des dortigen Baumarktes und entwendeten 10 OSB- Platten und 10 Schalungsbretter. Darüber hinaus wurde ein Aufsitzrasenmäher aus einer auf dem Gelände befindlichen Garage genutzt, der im Rahmen der Tatortarbeit auf einer naheliegenden Wiesenfreifläche wiedergefunden wurde. Der Schaden wird derzeit auf 350 EUR geschätzt.



Beamte des Kriminaldauerdienstes haben am Tatort die Spurensicherung durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland geführt. Zeugen, die zu den Tatzeiten in der Nähe der Tatorte auffällige Fahrzeug- und Personenbewegungen wahrgenommen haben, andere sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



