POL-NB: Diverse Feststellungen Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Zwischen dem 30.12.2021 und dem 03.01.2022 stellten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg fünf Verstöße fest, bei denen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Fahrzeug führten und sechs Fahrzeugführer, die unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen.



In Neustrelitz wurde ein 44-jähriger Pkw-Fahrer am 30.12.2021 um 12:35 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamine an.

Am 01.01.2022 gegen 11:30 Uhr wurde in Zarnekow ein Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35-Jährige wies im weiteren Verlauf körperliche Auffälligkeiten auf und ein durchgeführter Drogenvortest war positiv auf THC.



In der Innenstadt Neubrandenburg kontrollierten Polizeibeamte am 02.01.2022 gegen 17:00Uhr einen Pkw. Der Drogenvortest der 21-jährigen Fahrzeugführerin war ebenfalls positiv auf THC.

Am selben Tag um 19:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeirevieres Röbel einen Pkw-Fahrer in Malchow. Der Drogenvortest des 32-jährigen Fahrzeugführers schlug positiv auf Amphetamine an. Im Fahrzeug des Betroffenen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden.

Am Abend des 02.01.2022 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Drogenvortest bei einem 21-Jährigen in Waren durchgeführt. Dieser war positiv auf THC und Amphetamine.



Mit den/der Betroffenen wurde jeweils eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen alle Personen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Darüber hinaus wurde die Fahrerlaubnisbehörde über jeden Sachverhalt informiert.



Am 30.12.2021 kam es zu zwei Straftaten in Woldegk und Neustrelitz.



In Woldegk wurden die Polizeibeamte durch einen Zeugenhinweis auf eine Pkw-Fahrerin aufmerksam gemacht. Die 45-Jährige konnte angetroffen werden, verweigerte jedoch eine Atemalkoholmessung. Da der Anfangsverdacht des Alkoholkonsums bei der Fahrzeugführerin bestand, wurde eine Blutprobe bei der Frau entnommen.



In Neustrelitz kontrollierten die Polizeibeamten in den Abendstunden eine 43-jährige Pkw-Fahrerin und stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von 2,27 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Klinikum Neustrelitz.



Am 31.12.2021 gegen 09:30 Uhr wurde ein Fahrzeugführer im Stadtgebiet Neubrandenburg kontrolliert. Zeugen hatten zuvor eine auffällige Fahrweise beobachtet und den 65-Jährigen an der Weiterfahrt hindern können. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und eine Strafanzeige gefertigt.



Am 01.01.2022 kam es zu zwei weiteren Ordnungswidrigkeiten in Neubrandenburg.



Ein Fahrer eines E-Scooters wurde um 07:05 Uhr in der Südstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Atemalkoholmessung beim 19-jährigen Jugendlichen ergab 0,98 Promille.

Am Nachmittag wurde ein alkoholisierter Transporterfahrer nach einem Zeugenhinweis kontrolliert. Der 23-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 0,90 Promille.



Mit beiden Fahrzeugführern wurde eine Alkoholmessung im Polizeihauptrevier Neubrandenburg durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.



Am 03.01.2021 um 15:30 Uhr kam es auf der K72 zwischen Glocksin und Neuenkirchen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die 33-Jährige wurde leichtverletzt ins Klinikum verbracht, wo ebenfalls eine Blutprobenentnahme erfolgte. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3500EUR.



