POL-NB: Ermittlungen nach körperlichem Übergriff am Neujahrsmorgen in Malchow

Am Neujahrstag suchte am Nachmittag ein 55-jähriger Mann die Polizeistation in Malchow auf und erstattete Anzeige gegen Unbekannt.



Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand befand sich der gebürtige Malchower auf einer Silvesterfeier bei einem Bekannten im Ort. Auf dem Heimweg wurde er zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr in der Straße der Jugend auf Höhe der Hausnummer 67 aus einer vierköpfigen Personengruppe unvermittelt körperlich angegriffen. Hierbei zog sich der Mann erhebliche Verletzungen im Gesicht zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Den Angaben des Geschädigten zufolge kam die Gruppe, zu der unter anderem ein Mann und eine Frau gehörten, aus Richtung Biestorfer Weg und lief in Richtung Friedenstraße. Eine männliche Person wurde von einer Frau "Philipp" genannt. Darüber hinaus konnte der 55-Jährige lediglich eine männliche Person vage beschreiben. Diese soll etwa 1,80-1,85m groß und von schlanker Gestalt gewesen sein und deutsch gesprochen haben.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel hat aufgrund der Anzeige Ermittlungen wegen eines versuchten schweren Raubes aufgenommen. Anwohner und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



