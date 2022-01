POL-NB: Brand einer Windkraftanlage in Sarow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Demmin (ots) -



Am 03.01.2022, gegen 22:00 Uhr, kam es im Windpark Ganschendorf,

Gemeinde Sarow, aufgrund eines technischen Defektes zum Brand einer

Windkraftanlage. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das

in einer Höhe von etwa 100 Metern befindliche Maschinenhaus der

Anlage bereits im Vollbrand. Aufgrund der Höhe des Windrades war ein

Löschangriff durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus

Sarow und Demmin nicht möglich. Durch die 23 Kameraden der

Feuerwehren wurde das Gelände um die Windkraftanlage herum weiträumig

abgesperrt, da immer wieder Trümmerteile zu Boden stürzten. Personen

wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird

auf ca. 500.000 Euro geschätzt.



