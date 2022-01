POL-NB: Diebstahl von zwei Motocrossmaschinen aus einer Garage in Stavenhagen

Neubrandenburg (ots) -



Im Zeitraum vom 31.12.2021, 23:00 Uhr bis 01.01.2022, 02:30 Uhr kam es in Stavenhagen zu einer Entwendung von zwei Motocrossmaschinen aus einer Garage.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise Zutritt zur geschlossenen Garage auf einem Grundstück in der Neuen Straße, 17153 Stavenhagen und entwendeten aus dieser zwei abgestellte Motocrossmaschinen. Eine

Crossmaschine der Marke KTM EX 200 des Baujahres 2003 ist orangefarben und die zweite Maschine der Marke Pitbike Litan 125er ist blau mit goldfarbener Telegabel. Kennzeichen besitzen beide

Fahrzeuge nicht.

Insgesamt entstand ein Schaden von circa 4.700EUR.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.



Die Kriminalpolizei Malchin hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Malchin unter 03994-231-224 oder an die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de.



