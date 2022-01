POL-NB: Neustrelitz - Randalierende brechen in ein Gebäude der Verkehrswacht ein

Neubrandenburg (ots) -



Am 31.12.2021 um 17:20 Uhr kam es im Pablo-Neruda-Ring zu einem Einbruch in ein Gebäude der Verkehrswacht.



Nach bisherigem Erkenntnisstand randalierten mehrere Jugendliche im Pablo-Neruda-Ring in Neustrelitz und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude der Verkehrswacht. Zudem wurden Fensterscheiben beschädigt und die Räumlichkeiten durchsucht.



Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort sechs Personen im Alter zwischen 11 und 21 Jahren festgestellt werden, bei welchen Diebesgut, Betäubungsmittel und ein Butterfly-Messer aufgefunden und sichergestellt wurden.



Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 500EUR.



Alle minderjährigen Personen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.



Die Kriminalpolizei Neustrelitz führt die weiteren Ermittlungen.



