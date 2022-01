POL-LWL: Taxifahrer mit Messer bedroht

Wittenburg (ots) -



In Wittenburg soll ein 18-jähriger Mann am späten Samstagabend einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht haben. Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem Taxifahrer und dem 18-jährigen Fahrgast, der das Taxi gerufen hatte, um sich damit nach Rostock bringen zu lassen. Da der 18-jährige kein Bargeld dabei hatte, lehnte der Taxifahrer die Beförderung ab und ließ den Mann aussteigen. Kurz darauf soll der 18-Jährige den Taxifahrer an der geöffneten Fahrertür mit einem hervorgeholten Taschenmesser bedroht haben. Das Opfer fuhr mit dem Taxi davon und informierte die Polizei. Im Zuge der Fahndung hat die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei den Tatverdächtigen wenig später im Umfeld feststellen können. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten das zur Tat benutzte Messer und stellten es sicher. Gegen den deutschen Tatverdächtigen, der einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille aufwies, wurde Anzeige wegen Bedrohung erstattet.



