POL-NB: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Montag, dem 03.01.2022 wurde die Polizei gegen 00:30 Uhr in der Nacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsangstraße in Stralsund gerufen.

Dort entzündeten unbekannte Täter Papier sowie Pappe im Bereich des dritten Obergeschosses direkt vor einer Wohnungseingangstür. Dieses war durch den Wohnungsmieter der betreffenden Wohnung dort abgelegt worden, um es am morgigen Tag zu entsorgen. Durch das Feuer wurde der Fußboden sowie die betreffende Wohnungseingangstür in Mitleidenschaft gezogen. Noch vor Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr konnte der Brandherd bereits selbstständig durch den Wohnungsmieter gelöscht werden, sodass die Feuerwehr nur noch zur Nachkontrolle zum Einsatz kam. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 100,-EUR. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung gem. §306a StGB eingeleitet.



Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Rüdiger Ochlast

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell