POL-NB: Verkehrsunfall mit ca. 20.000EUR Sachschaden auf der B111 auf der Insel Usedom

Heringsdorf (ots) -



Am 02.01.2022 um 13:35 Uhr ereignete sich auf der B 111, zwischen den Ortslagen Neppermin und Mellenthin ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei fuhr ein 57-jähriger Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mit seinem Skoda an ein Stauende heran. Im weiteren Verlauf wendete dieser dann sein Kraftfahrzeug und übersah dabei einen entgegenkommenden BMW einer 56-jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Sachschaden von ca 20.000EUR entstand. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Rüdiger Ochlast

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell