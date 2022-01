POL-GÜ: Ermittlungsverfahren und Vollstreckung eines Haftbefehls nach unzulässigem Lärm

Güstrow (ots) -



Am Neujahrsmorgen gegen 10 Uhr teilte ein genervter Anwohner aus der Prahmstraße in Güstrow mit, dass eine Party in der Nachbarwohnung einfach nicht enden will. Durch die Beamten wurden in der betreffenden Wohnung sechs junge Männer angetroffen. Diese wirkten augenscheinlich Rauschmittel beeinflusst. Reste davon waren noch auf dem Wohnzimmertisch sichtbar. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung und der anwesenden Personen wurden weitere Substanzen sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.



Neben fünf Deutschen befand sich auch ein 21-jähriger russischer Staatsangehöriger in der Wohnung, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss in die JVA Waldeck eingeliefert.



Bernhardt PHK



