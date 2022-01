POL-HRO: 10 km Stau auf der A19 Richtung Süden

Rostock (ots) -



Aktuell hat sich auf der A19, Richtungsfahrbahn Berlin zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage ein Stau von ca. 10km gebildet.

Grund ist die einspurige Passage einer Baustelle an der Anschlussstelle Laage und zunehmender Rückreiseverkehr in Richtung Süden. Letzte freie Ausfahrt ist derzeit Kavelstorf.



Es wird folgende Umleitung für Reisende in Richtung Berlin empfohlen:



Nutzen sie die A20 bis Anschlussstelle Dummerstorf und folgen von dort der L39 / B 108 Laage - Richtung Teterow bis zum Abzweig L14 in Richtung Diekhof - Anschlusstelle Glasewitz.



Achtung! Bitte folgen Sie der empfohlenen Umleitung. Eine Auffahrt auf die A19 an der Anschlussstelle Laage in Richtung Berlin ist nicht möglich!



