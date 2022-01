POL-NB: Kindertagesstätte in Wolgast durch Einbrecher unter Wasser gesetzt

Wolgast (ots) -



Am 01.01.2021 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg telefonisch die Mitteilung, dass in der DRK-Kita Anne Frank in der Pestalozzistraße in Wolgast ein Wasserschaden durch zwei voll aufgedrehte Duschen entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen haben ein oder mehrere unbekannte Täter sich widerrechtlich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft. Anschließend drehte der/die Täter die Mischbatterien von zwei Duschen vollständig auf, sodass mehrere Räume der KiTa und auch der Kellerraum geflutet wurden. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000,-EUR geschätzt. Bislang ist unklar, ob Gegenstände entwendet wurden. Zwei Gruppenräume können vorläufig nicht genutzt werden. Die Spurensicherung erfolgte durch den Einsatz des Kriminaldauerdienstes Anklam. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolgast Tel. 038362520, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internetportal www.polizei.mvnet.de zu melden.



