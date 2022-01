POL-NB: Feuer in Demminer Lagerhalle

Demmin (ots) -



Am 01.01.2022 wurde gegen 11:50 Uhr der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Lagerhallen in Meyenkrebs, 17109 Demmin, mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehren der Hansestadt Demmin konnte eine kleinere Lagerhalle festgestellt werden, aus welcher bereits Rauch austrat. Diese Lagerhalle wird vorwiegend als Autowerkstatt genutzt. Zur Bekämpfung des Brandes wurden weitere Kameraden der Feuerwehren Loitz und Düvier angefordert. Insgesamt kamen 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren zum Einsatz.

Die Kameraden verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die danebenliegenden Hallen. Die Lagerhalle brannte komplett aus. Personen wurden nicht verletzt.



Nach ersten Angaben entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,- Euro. Die Brandursache ist unklar, ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Daher kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung werden durch die Kriminalkommissariats-Außenstelle Demmin geführt.



