Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen in Röbel

Details anzeigen Foto Angelina Chiara Pfauder Foto Angelina Chiara Pfauder

Seit Freitag, dem 31.12.2021 11:00 Uhr wird die 15-jährige Angelina Chiara Pfauder aus Kotzow vermisst. Das Mädchen hielt sich seit ca. 3 Tagen in Röbel bei unbekannten Freunden auf und sollte am 31.12.21 in die elterliche Wohnung zurückkehren. Seit diesem Zeitpunkt bestand kein telefonischer Kontakt mehr.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,60 m groß, schlank

- schwarz/rubinrot gefärbte lange Haare

- trägt Ohrringe

- trägt schwarze Leggings, schwarze Jacke

- weiße Turnschuhe

- führt eine umhängbare Bassbox mit

Ermittlungen ergaben, dass sich das Mädchen möglicherweise im Stadtgebiet von Röbel aufhält.

Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto der Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat Angelina Pfauder gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931 - 8480, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

~

im Auftrag

Raphael Wittek

Kriminalrat

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

~