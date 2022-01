POL-NB: Aufgebrochener Zigarettenautomat in Mallin

Waren (ots) -



Am 01.01.2022 gegen 01:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in der Ortschaft Mallin in der Nähe des alten Bahnhofs einen Zigarettenautomaten auf.



Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Automaten Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Menge. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf eine Gesamthöhe von ca. 2.000,- EUR geschätzt.



Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg kam zur Spurensicherung zum Einsatz.



Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat nimmt das Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer: 03991/ 1760 oder jede andere Polizeidienststelle bzw. die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



