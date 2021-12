POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und schwer verletztem Fußgänger

Schwerin (ots) -



Am 31.12.2021 wurde gegen 11:10 Uhr ein 86-jähriger Fußgänger schwer

verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Lübecker Straße

zwischen Obotritenring und Robert-Beltz-Straße.



Nach ersten Ermittlungen überquerte der Fußgänger den

Schienenübergang der Straßenbahn und übersah die sich annähernde

Straßenbahn. Obwohl der Straßenbahnführer mehrfach versuchte sich

durch Klingeln bemerkbar zu machen und eine Gefahrenbremsung

einleitete, konnte der frontale Zusammenstoß nicht verhindert werden.

Der Fußgänger fiel zu Boden und verletzte sich im Beckenbereich, so

dass er zur weiteren Behandlung mit dem RTW ins Helios Klinikum

verbracht wurde. Nach ersten Einschätzungen der Rettungskräfte wurde

der Geschädigte nicht lebensbedrohlich verletzt.



An der Straßenbahn entstand kein Sachschaden. In Folge der

Gefahrenbremsung wurde in der Straßenbahn kein Fahrgast verletzt.



