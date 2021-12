POL-NB: Verkehrsunfall in Waren

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 30.12.2021 gegen 21.20 Uhr befuhr ein 22-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Seat das Industriegebiet um die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstraße in Waren in Richtung des OBI Parkplatzes. Vor einer dort befindlichen Linkskurve kam der Unfallverursacher gegen den rechten Bordstein und geriet im Anschluss nach links in den Gegenverkehr. Ein 20-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Audi befuhr zu diesem Zeitpunkt die Kurve in entgegengesetzte Richtung und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro und beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell