POL-ANK: Korrektur zur Pressemitteilung Einsatz der Polizeiinspektion Anklam anlässlich einer angemeldeten Versammlung mit Aufzug in Wolgast

Wie in der Pressemitteilung zuvor bekanntgegeben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5110381) handelte es sich bei der sichergestellten Flagge nach rechtlicher Prüfung nicht um eine Reichskriegsflagge. Eine Strafanzeige wurde nicht erstattet und die Flagge nach Beendigung der Versammlung an den Eigentümer herausgegeben.



