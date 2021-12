POL-NB: Diebstahl eines Quads vom Parkplatz eines Einkaufszentrums

Neubrandenburg (ots) -



Am 29.12.2021 informierte der Besitzer eines Quads gegen 11:50 Uhr telefonisch die Polizei über den Diebstahl seines Fahrzeugs.

(In einer ersten Meldung um 13:36 Uhr wurde das Ereignisdatum falsch wiedergegeben!)



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand stellte er das Quad gegen 10:45 Uhr auf dem Parkplatz des Bethanien Centers in Neubrandenburg ab. Gegen 11:45 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und stellte den Diebstahl fest.



An dem Fahrzeug ist das amtliche Kennzeichen MST-DJ3 angebracht. Hierbei handelt es sich um ein Quad des Herstellers CFMOTO im Wert von etwa 5.000 Euro. Das Kraftfahrzeug ist grau lackiert und im Front- und Heckbereich mit Plastikkoffern ausgestattet.



Personen, welche die Tat beobachtet haben oder das Kraftfahrzeug im Straßenverkehr feststellen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell