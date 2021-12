POL-LWL: Strafanzeige gegen alkoholisierter Fahrradfahrer

Lübz (ots) -



Ein erheblich alkoholisierter Fahrradfahrer ist am Dienstagabend in Lübz mit einem Zweirad gestürzt. Der 43-jährige Mann blieb augenscheinlich unverletzt, jedoch stellte die Polizei bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,38 Promille fest. Der Mann wurde dennoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Zudem erstattete die Polizei gegen den aus Polen stammenden Fahrradfahrer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



