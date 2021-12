POL-NB: Tatverdächtige nach Ladendiebstahl im Nahbereich gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 28.12.2021 gegen 13:50 Uhr kam es in einem Supermarkt am Kühlhausberg in Neustrelitz zu einem Ladendiebstahl. Die Tatverdächtige konnte im Rahmen der umgehenden Nahbereichsfahndung festgestellt werden.



Nach bisherigem Erkenntnisstand füllte die Tatverdächtige ihren Rucksack mit Diebesgut im Wert von 30,89EUR, bezahlte einige wenige Sachen und wollte daraufhin den Markt verlassen. Der Aufforderung der Mitarbeiterin, den Inhalt des Rucksackes vorzuzeigen, kam sie nicht nach und flüchtete aus dem Markt. Den Rucksack ließ sie auf Anraten ihrer Begleitung, welche vor dem Ausgang wartete, im Supermarkt zurück.



Aufgrund der zuvor erlangten Personenbeschreibung konnte die Tatverdächtige durch die eingesetzten Polizeibeamten im Bereich des Maxim-Gorki-Ring festgestellt werden.



Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls führt die Kriminalpolizei Neustrelitz.



