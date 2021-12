POL-HRO: Hansafans feiern 56. Gründungstag mit unangemeldeter Versammlung

Rostock (ots) -



Etwa 600 Anhänger des F.C. Hansa Rostock versammelten sich heute am frühen Abend auf dem Doberaner Platz, um von dort auf den Neuen Markt, zur Gründungstätte des Vereins, zu ziehen. Dort wurde eine Gedenktafel anlässlich des 56. Geburtstag des Vereins F.C. Hansa Rostock enthüllt. Die 600 Hansafans zogen vom Doberaner Platz über die Kröpeliner Straße auf den Neuen Markt. Auf dem Weg dorthin und auf dem gesamten Kundgebungsplatz wurde massiv Pyrotechnik gezündet.



Da dieser Aufzug nicht angemeldet war, wurde eine entsprechende Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Gleichzeitig wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Zündens von Pyrotechnik sowie wegen unerlaubter Drohnenflüge aufgenommen. Die Rostocker Polizei war mit 100 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.



