POL-SN: Gefährliche Körperverletzung auf dem Platz der Freiheit

Am gestrigen Abend gegen 18:20 Uhr kam es auf dem Platz der Freiheit zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen.



Zwei 21- und 23-jährige montenegrische Männer wurden von zwei bisher unbekannten Tatverdächtigen angesprochen. In weiterer Folge habe einer der Tatverdächtigen ein Reizgas gegen den 23-jährigen Geschädigten eingesetzt und anschießend mit einem Schlagstock auf ihn eingewirkt. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.



Die beiden Tatverdächtigen flüchteten nach der Tat in Richtung Obotritenring.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



